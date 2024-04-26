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Дни рождения, коллекционные имена и не только. Telegram выпустил масштабное обновление

Пятница 26 апреля 2024 12:50
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Дни рождения, коллекционные имена и не только. Telegram выпустил масштабное обновление Telegram получил большое апрельское обновление (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В апреле Telegram активно развивался. За этот месяц было представлено 15 обновлений для всех пользователей и еще 3 новые функции для подписчиков с премиум-аккаунтами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Telegram.

Что нового появилось

Рекомендованные каналы

В разделе поиска теперь появилась вкладка, где отображаются все каналы, на которые вы подписаны, а также список сообществ с аналогичным контентом.

Дни рождения, коллекционные имена и не только. Telegram выпустил масштабное обновление

Рекомендованные каналы (gif: Telegram)

Раздел "Мой профиль"

Теперь пользователи имеют возможность просматривать, как их профиль отображается для других пользователей, и быстро вносить изменения или дополнять информацию о себе. Также теперь доступна возможность указать свой канал и дату рождения, что позволит вашим контактам получать уведомления о ваших именинах.

Пользователи могут указать коллекционные имена и номера в своем профиле, позволяя владельцам ценных адресов демонстрировать их другим пользователям, включив в профиль информацию о их стоимости.

Дни рождения, коллекционные имена и не только. Telegram выпустил масштабное обновление

Раздел "Мой профиль"

Бессрочная трансляция геопозиции

Теперь вы можете транслировать свое местоположение без ограничения по времени, используя функцию "Пока не отключу". Это особенно удобно, например, во время поездок или встречи с друзьями. Ваши собеседники всегда будут видеть ваше местоположение и могут настроить уведомления о вашем движении и прибытии.

В десктопной версии Telegram теперь доступен быстрый просмотр ссылок: вы можете просматривать страницы с медиафайлами непосредственно в приложении.

Также теперь есть возможность настроить уведомления о реакциях, чтобы вы не пропускали ни одного сердечка, включая те, что поступают в "Историях".

А еще в новом обновлении при пересылке сообщений отображаются фотографии пользователей, что упрощает определение владельца пересылаемых сообщений. Это особенно удобно в чатах со множеством участников.

У обладателей премиум-подписки также появилась возможность отключать скрытие рекламы и открывать истории в режиме инкогнито.

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