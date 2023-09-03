Дни ангела в сентябре 2023: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами

Календарь дней ангела, а точнее дат, связанных с разными святыми, используют с древних времен, и он называется Святцы. Именно его используют для того, чтобы выбрать подходящее имя для новорожденного ребенка. В старину верили, что тот святой, в честь кого назвали малыша, будет его оберегать всю жизнь.

В современном мире детям часто дают двойные имена - мирское и по церковному календарю. Также стоит отметить, что с 1 сентября ПЦУ перешла на новый календарь, а это значит, что все даты перенеслись на 13 дней назад.