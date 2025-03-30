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Дни ангела в апреле 2025: кто будет праздновать именины и как можно назвать ребенка

Воскресенье 30 марта 2025 12:20
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Дни ангела в апреле 2025: кто будет праздновать именины и как можно назвать ребенка Дни ангела в апреле 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День ангела - важный день в жизни многих людей. В этот чествуют святых, в честь которых человек получил свое имя. Считается, что святой будет оберегать всю жизнь и подарит замечательную судьбу.

Кто будет праздновать День ангела в апреле и какое имя можно выбрать для новорожденного ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дни ангела в апреле 2025 года

1 апреля - Иван, Макар, Мария, Сергей, Юхим

2 апреля - Георгий, Григорий

3 апреля - Мартин, Никита, Феодосия

4 апреля - Адриан, Георгий, Вениамин, Иван, Иосиф, Никита, Матвей, Николай, Федор, Мария, Варвара

5 апреля - Георгий, Даниил, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья, Вероника

6 апреля - Иван, Григорий, Павел, Петр, Яков, Мелания, Анастасия

7 апреля - Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия, София

8 апреля - Иван, Сергей, Мария, Илона, Иван, Сергей, Мария, Илона

9 апреля - Вадим, Гавриил, Вадим, Гавриил

10 апреля - Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Терентий, Яков, Виктория, Зоя

11 апреля - Иван, Николай, Петр, Ефим, Иван, Николай, Юхим

12 апреля - Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария, Тамара

13 апреля - Дмитрий, Георгий, Евгения, Оксана

14 апреля - Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр

15 апреля - Андрей, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса

16 апреля - Леонид, Михаил, Павел, Ника, Галина, Ирина

17 апреля - Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор

18 апреля - Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара, Юхим, Дарья, Лариса

19 апреля - Виктор, Георгий, Иван, Семен, Ян, Анастасия, Сусанна

20 апреля - Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор

21 апреля - Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков, Юлия

22 апреля - Виталий, Всеволод, Варфоломей, Гавриил, Дмитрий, Лука, Клим, Остап, Платон, Теодор, Федор

23 апреля - Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София, Юрий

24 апреля - Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Савва, Фома, Елизавета, Ангелина

25 апреля - Василий, Марк, Сергей, Ника, Инесса, Дарья

26 апреля - Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира, Виолетта

27 апреля - Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария, Ян

28 апреля - Виталий, Кирилл, Максим, Анна, Инна

29 апреля - Арсений, Артем, Богдан, Василий, Лариса

30 апреля - Василий, Гнат, Клим, Максим, Никита, Яков, Ольга, Адриан, Оксана, Леонид

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