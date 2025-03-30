Дни ангела в апреле 2025: кто будет праздновать именины и как можно назвать ребенка
День ангела - важный день в жизни многих людей. В этот чествуют святых, в честь которых человек получил свое имя. Считается, что святой будет оберегать всю жизнь и подарит замечательную судьбу.
Кто будет праздновать День ангела в апреле и какое имя можно выбрать для новорожденного ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дни ангела в апреле 2025 года
1 апреля - Иван, Макар, Мария, Сергей, Юхим
2 апреля - Георгий, Григорий
3 апреля - Мартин, Никита, Феодосия
4 апреля - Адриан, Георгий, Вениамин, Иван, Иосиф, Никита, Матвей, Николай, Федор, Мария, Варвара
5 апреля - Георгий, Даниил, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья, Вероника
6 апреля - Иван, Григорий, Павел, Петр, Яков, Мелания, Анастасия
7 апреля - Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия, София
8 апреля - Иван, Сергей, Мария, Илона, Иван, Сергей, Мария, Илона
9 апреля - Вадим, Гавриил, Вадим, Гавриил
10 апреля - Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Терентий, Яков, Виктория, Зоя
11 апреля - Иван, Николай, Петр, Ефим, Иван, Николай, Юхим
12 апреля - Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария, Тамара
13 апреля - Дмитрий, Георгий, Евгения, Оксана
14 апреля - Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр
15 апреля - Андрей, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса
16 апреля - Леонид, Михаил, Павел, Ника, Галина, Ирина
17 апреля - Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор
18 апреля - Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара, Юхим, Дарья, Лариса
19 апреля - Виктор, Георгий, Иван, Семен, Ян, Анастасия, Сусанна
20 апреля - Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор
21 апреля - Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков, Юлия
22 апреля - Виталий, Всеволод, Варфоломей, Гавриил, Дмитрий, Лука, Клим, Остап, Платон, Теодор, Федор
23 апреля - Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София, Юрий
24 апреля - Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Савва, Фома, Елизавета, Ангелина
25 апреля - Василий, Марк, Сергей, Ника, Инесса, Дарья
26 апреля - Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира, Виолетта
27 апреля - Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария, Ян
28 апреля - Виталий, Кирилл, Максим, Анна, Инна
29 апреля - Арсений, Артем, Богдан, Василий, Лариса
30 апреля - Василий, Гнат, Клим, Максим, Никита, Яков, Ольга, Адриан, Оксана, Леонид
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