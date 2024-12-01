Дни ангела в декабре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю

День ангела - это особый день, когда мы чествуем святых, в честь которых получил имя близкий человек. Знать, когда день ангела в декабре - отличный случай поздравить родных.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в декабре по новому и старому церковному календарю.
Кстати, ранее мы сообщали, какие светские праздники и выходные будут в декабре.
А также писали, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь.