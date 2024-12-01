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Дни ангела в декабре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю

Кто празднует именины в декабре 2024 года (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

День ангела - это особый день, когда мы чествуем святых, в честь которых получил имя близкий человек. Знать, когда день ангела в декабре - отличный случай поздравить родных.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в декабре по новому и старому церковному календарю.

Именины в декабре 2024 года по новому стилю

  • 1 декабря: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
  • 2 декабря: Андрей, Аввакум, Иван, Кирилл, Ираклемон, Степан, Соломон, Феофил, Иван, Тамара, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор.
  • 3 декабря: Николай, Андрей, Георгий, Гаврила, Иван, Савва, Федор.
  • 4 декабря: Анастасия, Александр, Варвара, Геннадий, Василий, Юлия, Дмитрий, Иван, Кира, Николай, Екатерина, Алексей.
  • 5 декабря: Захар, Геннадий, Сергей, Илья, Савва.
  • 6 декабря: Николай, Максим.
  • 7 декабря: Павел, Антон, Иван, Василий, Григорий, Игнатий, Михаил, Никифор, Лев, Нил, Петр, Сергей.
  • 8 декабря: Кирилл, Анфиса.
  • 9 декабря: Софрон, Василий, Александр, Владимир, Анна, Степан.
  • 10 декабря: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.
  • 11 декабря: Лука, Даниил, Петр, Иван, Николай.
  • 12 декабря: Александр.
  • 13 декабря: Арсений, Аркадий, Василий, Емельян, Алексей, Владимир, Григорий, Евгений, Николай, Иван, Александр, Яков.
  • 14 декабря: Филимон, Николай.
  • 15 декабря: Трифон, Илларион, Василий, Павел, Иона, Александр, Степан, Сусанна.
  • 16 декабря: София, Аркадий, Владимир, Макар, Илья, Александр, Николай, Петр, Павел, Семен.
  • 17 декабря: Никита, Денис, Иван, Даниил, Николай, Петр, Александр, Сергей, Степан.
  • 18 декабря: Вера, Сергей, Виктор, Иван, Владимир, Зоя, Николай, Илья, Марк, Михаил, Семен.
  • 19 декабря: Тимофей, Аглая, Илья, Григорий.
  • 20 декабря: Даниил, Антон, Игнат, Иван, Ян.
  • 21 декабря: Михаил, Юлиана, Никита, Леонтий, Петр, Ульяна, Сергей.
  • 22 декабря: Федор, Теодор, Анастасия, Дмитрий.
  • 23 декабря: Иван, Василий, Макар, Давид, Павел, Иоанн.
  • 24 декабря: Иннокентий, Агата, Клавдия, Николай, Евгения, Сергей.
  • 25 декабря: Агриппина, Августина, Василий, Николай, Анфиса, Григорий, Дмитрий, Мария, Константин, Александр, Леонид, Михаил, Ефим.
  • 26 декабря: Степан, Лука, Антонина, Теодор, Федор, Тихон.
  • 27 декабря: Агата, Леонид, Аркадий, Игнат, Александр, Николай, Симон, Петр, Ефим.
  • 28 декабря: Агриппина, Евдокия, Вениамин, Варвара, Наталья, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Ефросинья, Иван, Мотрена, Марк, Ян.
  • 29 декабря: Арина, Анисия, Даниил, Антон, Мария, Лев, Макар.
  • 30 декабря: Богдан, Платон, Михаил, Василий, Еремей, Эмилия, Вячеслав, Григорий, Ян, Александр, Иван, Трофим, Николай, Петр, Яков.
  • 31 декабря: Петр, Михаил, Мелания.

Дни ангела в декабре 2024 года по старому стилю

  • 1 декабря: Алфей, Варул, Платон, Закхей, Роман, Николай
  • 2 декабря: Денис, Варлаам, Илларион, Валентин, Ефимия, Христофор, Федор, Вивиана.
  • 3 декабря: Анатолий, Николай, Арсений, Александр, Василий, Владимир, Анна, Григорий, Иван, Татьяна, Макар, Алексей.
  • 4 декабря: Александр.
  • 5 декабря: Борис, Петр, Владимир, Илья, Максим, Михаил, Марк, Иван, Алексей, Василий, Афанасий, Павел, Савва, Федор.
  • 6 декабря: Борис, Алексей, Макар, Григорий, Иван, Александр.
  • 7 декабря: Екатерина, Григорий, Алексей, Евгений, Михаил, Иван, Марк, Александр, Онися.
  • 8 декабря: Андрей, Ярослав, Василий, Павел, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Петр, Семен.
  • 9 декабря: Василий, Тихон, Георгий, Даниил, Иван, Михаил, Илья, Николай, Назар, Петр, Юлиан, Яков.
  • 10 декабря: Иван, Андрей, Владимир, Борис, Василий, Дмитрий, Всеволод, Гаврило, Роман, Николай, Алексей, Сергей.
  • 11 декабря: Андрей, Даниил, Василий, Николай, Анна, Павел, Иван, Константин, Григорий, Алексей, Петр, Сергей, Тимофей, Степан.
  • 12 декабря: Николай, Валериан, Денис, Даниил, Сергей, Иван.
  • 13 декабря: Ян, Андрей, Иван.
  • 14 декабря: Дмитрий, Антон.
  • 15 декабря: Андрей, Константин, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Маргарита, Иван, Кирилл, Моисей Павел, Мария, Степан, Матвей, Николай, Федор, Сергей, Тамара.
  • 16 декабря: Андрей, Николай, Гаврила, Федор, Георгий, Иван, Савва.
  • 17 декабря: Анастасия, Александр, Варвара, Геннадий, Василий, Юлия, Дмитрий, Иван, Кира, Николай, Екатерина, Алексей.
  • 18 декабря: Захар, Геннадий, Сергей, Илья, Савва.
  • 19 декабря: Николай, Максим.
  • 20 декабря: Павел, Антон, Иван, Василий, Григорий, Игнатий, Михаил, Никифор, Лев, Нил, Петр, Сергей.
  • 21 декабря: Кирилл, Анфиса.
  • 22 декабря: Софрон, Василий, Александр, Владимир, Анна, Степан.
  • 23 декабря: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.
  • 24 декабря: Лука, Даниил, Петр, Иван, Николай.
  • 25 декабря: Александр.
  • 26 декабря: Арсений, Аркадий, Василий, Емельян, Алексей, Владимир, Григорий, Евгений, Николай, Иван, Александр, Яков.
  • 27 декабря: Филимон, Николай.
  • 28 декабря: Трифон, Илларион, Василий, Павел, Иона, Александр, Степан, Сусанна.
  • 29 декабря: София, Аркадий, Владимир, Макар, Илья, Александр, Николай, Петр, Павел, Семен.
  • 30 декабря: Никита, Денис, Иван, Даниил, Николай, Петр, Александр, Сергей, Степан.
  • 31 декабря: Вера, Сергей, Виктор, Иван, Владимир, Зоя, Николай, Илья, Марк, Михаил, Семен.

Кстати, ранее мы сообщали, какие светские праздники и выходные будут в декабре.

А также писали, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь.

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