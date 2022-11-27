Дни ангела в декабре 2022: как назвать ребенка и кого нужно поздравить

День ангела - важный день в жизни многих людей. Это день памяти святого, в чью честь был назван ребенок. Ранее календарь имен в соответствии с днями памяти святых называли Святцами и при рождении выбирали имя в соответствии с днем рождения.

Считается, что святой даст новорожденному свою защиту и убережет от бед. В последнее время детям стали часто давать двойные имена - мирское и по Святцам.