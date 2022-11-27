Дни ангела в декабре 2022: как назвать ребенка и кого нужно поздравить

День ангела - важный день в жизни многих людей. Это день памяти святого, в чью честь был назван ребенок. Ранее календарь имен в соответствии с днями памяти святых называли Святцами и при рождении выбирали имя в соответствии с днем рождения.
Считается, что святой даст новорожденному свою защиту и убережет от бед. В последнее время детям стали часто давать двойные имена - мирское и по Святцам.
Полный календарь дней ангела на декабрь 2022 года - читайте в материале ниже.
1 декабря - Николай, Платон, Роман
2 декабря - Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков, Христофор, Иларион, Иосаф, Вивиана.
3 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна, Нина, Фекла.
4 декабря - Александр, Ада, Гликерия, Ярополк, Мария.
5 декабря - Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор, Прасковья.
6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Серафим.
7 декабря - Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил, Катарина, Августа.
8 декабря - Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав, Магдалина.
9 декабря - Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.
10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Фекла.
11 декабря - Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Прасковья, Анисия.
12 декабря - Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей
13 декабря - Андрей, Иван, Ян
14 декабря - Антон, Дмитрий
15 декабря - Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор, Мирра, Матрена, Феврония.
16 декабря - Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Гликерия.
17 декабря - Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлия, Катарина, Ульяна, Юлиана.
18 декабря - Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей
19 декабря - Максим, Николай
20 декабря - Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей
21 декабря - Анфиса, Кирилл
22 декабря - Александр, Анна, Василий, Владимир, Софрон, Степан, Ефросинья.
23 декабря - Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Евлалия, Фекла.
24 декабря - Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр, Леонтий, Ян.
25 декабря - Александр
26 декабря - Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.
27 декабря - Николай, Филимон, Илларион.
28 декабря - Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон, Сюзанна.
29 декабря - Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья
30 декабря - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан
31 декабря - Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей, София, Елизавета.
Кстати, ранее мы писали о том, когда начинается Рождественский пост и как его правильно соблюдать.
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