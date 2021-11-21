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Дні ангела в грудні 2021: як правильно назвати дитину і кого потрібно привітати

Автор: Анна Шиканова

Грудень багатий на святкові події й в останньому місяці року за церковним календарем багато великих світлих свят.

З давніх часів було заведено давати дітям імена відповідно до дати у Святцях. Це обіцяє дитині щастя і заступництво святого, в чий день він народився.

Хто святкуватиме День ангела в грудні і як правильно назвати новонародженого – читайте в матеріалі нижче.

1 грудня - Микола, Платон, Роман

2 грудня - Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків

3 грудня - Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна

4 грудня - Олександр, Марія

5 грудня - Олексій, Афанасій, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір

6 грудня - Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар

7 грудня - Олександр, Олексій, Анісья, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло

8 грудня - Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав

9 грудня - Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків

10 грудня - Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій

11 грудня - Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій

12 грудня - Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій

13 грудня - Андрій, Іван, Ян

14 грудня - Антон, Дмитро

15 грудня - Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір

16 грудня - Андрій, Гавриїл, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір

17 грудня - Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія

18 грудня - Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій

19 грудня - Максим, Микола

20 грудня - Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій

21 грудня - Анфіса, Кирило

22 грудня - Олександр, Анна, Василь, Володимир, Софрон, Степан

23 грудня - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна

24 грудня - Данило, Іван, Лука, Микола, Петро

25 грудня - Олександр

26 грудня - Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків

27 грудня - Микола, Філімон

28 грудня - Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон

29 грудня - Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія

30 грудня - Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан

31 грудня - Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар на новорічні свята і Різдво у 2022 році.

А також розповідали про те, коли починається Різдвяний піст.

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День ангела