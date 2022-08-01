Дні ангела в серпні 2022: кого привітати з іменинами і як правильно назвати дитину

З давніх часів ім'я для новонародженої дитини вибирали за спеціальним календарем - Святцям. Вважалося, що дітей потрібно називати іменами тих святих, в чий вони народилися. Це дає заступництво та удачу.

З деяких пір дітям стали давати подвійні імена - мирське ім'я та ім'я по Святцях. Це дає малюкові своєрідний захист.

А ще в День ангела заведено вітати людей, які носять такі ж імена. Деякі такі дати за церковним календарем вважаються великими святами.