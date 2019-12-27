Під Дніпром померла від анестезії жінка: чоловік розкрив шокуючі деталі

У Дніпропетровській області в Кам'янському померла жінка після нескладної гінекологічної операції. Їй був всього 41 рік і померла вона на наступний день після анестезії, хоча спочатку нормально себе почувала. У Віти Кісіль медики запідозрили онкологію під час гінекологічного огляду, пише "Обозреватель".

Чоловік Віти розповів, що лікарі виявили наріст на яєчниках і готували жінку до операції.

"Вона проходила обстеження у гінеколога, і лікар запідозрив онкологію. У неї виявився наріст на яєчниках, і було прийнято рішення видалити його, щоб не було ускладнень... Ми здали всі аналізи, відвезли гроші, і ввечері Віті провели операцію", - згадує чоловік Віти.

За словами чоловіка загиблої, на наступний день їй було дуже погано, їй нудило.

"Віта відійшла після наркозу, але їй весь час було зле, її нудило. Спочатку лікарі казали, що все нормально. Але коли вранці, в п'ятницю мама повела її в туалет, тому вона вже не змогла дійти... Нас викликав доктор і сказав: "У вашої дружини дуже важкий стан, всі органи відмовили"... В 3 годині дня Віта померла", - розповів чоловік жінки.

Віта Кісіль померла від анестезії (фото з соцмереж)

Поліція внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань дані за статтею про неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків.

Цікаво, що від такої ж анестезії постраждали ще шість чоловік, але жоден з них не написав заяву в поліцію.