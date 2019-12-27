Под Днепром умерла от анестезии женщина: муж раскрыл шокирующие детали

В Днепропетровской области в Каменском умерла женщина после несложной гинекологической операции. Ей был всего 41 год и скончалась она на следующий день после анестезии, хотя вначале нормально себя чувствовала. У Виты Кисиль медики заподозрили онкологию во время гинекологического осмотра, пишет "Обозреватель".

Супруг Виты рассказал, что врачи обнаружили нарост на яичниках и готовили женщину к операции.

"Она проходила обследование у гинеколога, и врач заподозрил онкологию. У нее оказался нарост на яичниках, и было принято решение удалить его, чтобы не было осложнений… Мы сдали все анализы, отвезли деньги, и вечером Вите провели операцию", - вспоминает муж Виты.

По словам мужа погибшей, на следующий день ей было очень плохо, ей тошнило.

"Вита отошла после наркоза, но ей все время было плохо, ее рвало. Сначала врачи говорили, что все нормально. Но когда утром, в пятницу мама повела ее в туалет, назад она уже дойти не смогла… Нас вызвал доктор и сказал: "У вашей жены очень тяжелое состояние, все органы отказали"… В 3 часа дня Вита умерла", - рассказал супруг женщины.

Вита Кисиль умерла от анестезии (фото из соцсетей)

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей.

Интересно, что от такой же анестезии пострадали еще шесть человек, но ни один из них не написал заявление в полицию.