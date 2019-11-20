Під Дніпром розгорівся сепаратистський скандал: показували пропаганду РФ

У Дніпропетровській області по цифровому телебаченню Т2 транслюють сепаратистські канали з Росії і "Новоросії". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Катерина Чижик і закликала СБУ терміново звернути увагу на даний факт.

"Це і є інформаційна капітуляція. Якщо ми припустимо зомбування громадян через ворожі канали. Звертаюся до громадян Новомосковськ, смт. Черкаське, смт. Гвардійське перевірити, чи бачите ви по своїм цифровим тюнерам Т2 тридцять третьої і трьохсотим канали Росії і Новоросії - зафіксувати можливими для вас засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію", - написала Катерина.

За словами жінки, пост повинен вважатися публічним зверненням.

"Прошу провести перевірку за вказаними фактами і вчинити дії реагування, пост прошу вважати публічним зверненням", - написала Катерина Чижик.

Скріншот поста (Катерина Чижик Facebook)