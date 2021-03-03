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У Рівному п'яне подружжя нарвалося на бійку, а їхня дитина усіх обматюкала: відео 18+

Новость на русском → Рівне, Середа 03 березня 2021 15:38
У Рівному п'яне подружжя нарвалося на бійку, а їхня дитина усіх обматюкала: відео 18+ У Рівному сталася бійка через п'яних батьків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Рівному п'яне подружжя обурилося гучною роботою автомобіля і підійшло до компанії молодих людей, щоб влаштувати розборки. Закінчилося все бійкою з гучною матірною лайкою, в якій брала участь маленька дівчинка.

Відео з'явилося на сторінці блогу rivne_1283 в Instagram

Інцидент стався біля краєзнавчого музею. Батьки підійшли з претензією, що дитина злякалася реву машини і заплакала.

Адекватної розмови з нетверезим сімейством не вийшло - батько почав "бикувати", мати - кричати, а дитина просто посилати компанію автомобілістів.

"Твоя машина реве, як дурна. Моя дитина плаче. Чому вона плаче?" - заявила тремтячим голосом жінка.

"Дебіли, ви о**євші?" - вставила репліку маленька дівчинка. На що мати відповіла: "Правильно Лєрочка, персик мій".

Незважаючи на те, що люди вибачилися за доставлені незручності, конфлікт не розв'язався.

"Дебіли, пішли на **й!" - продовжувала вигукувати Лєрочка.

Після чого батько дитини погрожував подати скаргу на водія машини, а мати вимагала вибачень від нього.

Ні на вибачення молодої компанії, ні на прохання знайомої йди додому, пара не реагувала. Конфлікт загострився, коли на проїжджій частині, де відбувався інцидент, з'явився інший водій, якому загородили проїзд.

Після того, як прохання водія відійти були проігноровані, між ним і нетверезим батьком сімейства зав'язалася бійка. В результаті чого горе-батько отримав в щелепу.

Довелося викликати швидку, щоб надати главі сімейства допомогу, але обійшлося все розбитою губою.

В Рівному п'яні батьки з матюкливою дитиною нарвалися на бійку

Раніше ми писали, що маленька дівчинка обклала весь супермаркет добірним матом, тому що їй не купили воду.

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