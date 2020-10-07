Вбили з одного удару: під Києвом гвардієць загинув через "дідівщину"

Українські військові (фото: zoda.gov.ua)

ДБР розслідує смерть солдата у військовій частині під Києвом

Під Києвом військовий помер через побиття на території однієї з військових частин Національної гвардії. Солдат отримав від старшого товариша по службі - "діда" удар кулаком в грудну клітку, після чого втратив свідомість і був госпіталізований. Однак лікарям не вдалося врятувати хлопця, і він помер.

Підозрюваний у злочині був затриманий. Про це 7 жовтня передали в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Нацгвардійцю інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді смерті солдата цієї ж військової частини (ч. 3 ст. 406 КК України).

Попередньо було встановлено, що 3 жовтня солдат психологічно тиснув на підлеглого, зокрема наказав віджиматися від підлоги, потім скомандував "Струнко" і завдав удару, який став фатальним.

Тепер вирішується питання про обрання солдату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Були призначені судові експертизи за фактом вбивчої "дідівщини". Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

Якщо провину гвардійця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Відео: Солдат загинув через "дідівщину" у військовій частині під Києвом

Раніше повідомлялося, що під Одесою госпіталізували строковика з інсультом, і офіцерів військової частини звинувачують у знущаннях.

Нагадаємо, влітку під Рівним військовий вбив свого товариша по службі на ґрунті неприязних відносин - той помер у реанімації від черепно-мозкової травми.