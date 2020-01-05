Під Дніпром підліток викинувся з багатоповерхівки: опубліковано текст передсмертної записки

У Жовтих водах Дніпропетровської області 15-річний підліток несподівано вистрибнув з недобудованої багатоповерхівки, але перед цим записав прощальне відео. Як повідомляє Telegram-канал "Х*евая Україна", в своїй записці хлопець жалкував про якийсь із своїх вчинків, при цьому він не уточнив, про який саме.

"Не робіть так, через що ви потім будете страждати, на самоті, прощайте", - написав він.

Після стрибка хлопця вдалося врятувати. На поточний момент він знаходиться в реанімації у важкому стані. Молодий чоловік знаходиться без свідомості, тому свій вчинок прокоментувати поки не може.

Під Дніпром підліток викинувся з вікна багатоповерхівки і залишив записку (фото: t.me/hukraine)

Нагадаємо, що раніше була знайдена передсмертна записка самогубці з Харкова, яка порізала вени і зістрибнула з даху.