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Під Дніпром пацієнт побив медсестру: кулаками по обличчю

Дніпро, Вівторок 22 грудня 2020 15:07
Під Дніпром пацієнт побив медсестру: кулаками по обличчю
Під Дніпром пацієнт по-звірячому побив медсестру (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У місті Кам'янське Дніпропетровської області пацієнт накинувся з кулаками на медсестру і побив її. Його хотіли перемістити на інше ліжко, але він виступив категорично проти та накинувся на медика.

Інцидент стався в лікарні № 7 міста Кам'янське. Як повідомляє видання "Інформатор", пацієнт і раніше поводився стосовно медперсоналу зухвало – хапав медсестер за груди та сідниці. А коли медсестра відділення гемодіалізу спробувала допомогти йому з переміщенням на інше ліжко – і зовсім кинувся з кулаками.

"Він підлетів до мене, схопив за шию і відірвав від підлоги. Я схопила його за шкіру на грудній клітці та ногами стала відбиватися. Ця особина чоловічої статі поставила мене на підлогу, потім схопила за комір, відкрила двері залу і як паршиве кошеня випхала в коридор відділення при цьому двічі завдавши удари кулаком по руках. Він замахнувся ще раз — в голову (я прикрила обличчя руками) — удар пройшов по руках, збивши щиток з особи", - розповіла постраждала.

Вона написала заяву в поліцію і зафіксувала отримані травми. Поліція відкрила кримінальну справу по статті 125 КК України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві агресивний пацієнт накинувся на двох медиків швидкої допомоги, які приїхали за викликом.

А також ми писали про те, що у Києві натовп побила хлопця за нафарбовані губи.

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