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Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

Автор: Роман Мирончук

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області 38-річний чоловік заради відео стрибнув в ополонку на річці Чортомлик, але не зміг виплисти і пішов під лід.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook.

Рятувальники прибули на місце інциденту, який стався вчора, 5 лютого, і відразу ж почали шукати тіло чоловіка, але знайти його так і не змогли. Судячи з усього, тіло чоловіка забрала течія річки.

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Пізніше до пошуку тіла залучили водолазів "Міської аварійно-рятувальної служби на воді".

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Тіло загиблого чоловіка вдалося знайти тільки сьогодні, 6 лютого. Його витягли на берег і передали співробітнику поліції.

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Рятувальники закликають українців цінувати своє життя і не ризикувати ним. Необхідно бути обережними і не виходити на лід.

Нагадаємо, у Дніпрі на житловому масиві Червоний камінь в одній з квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі.

Ми також писали про те, що в Миколаєві в одній родині стався неприємний інцидент з дитиною. Справа в тому, що дев'ятирічний хлопчик грався з гайкою, надів її на палець і не міг зняти. Спочатку батьки хотіли самі допомогти дитині, але нічого не вийшло і довелося викликати рятувальників.

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Дніпропетровська областьДСНС