Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області 38-річний чоловік заради відео стрибнув в ополонку на річці Чортомлик, але не зміг виплисти і пішов під лід.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook.
Рятувальники прибули на місце інциденту, який стався вчора, 5 лютого, і відразу ж почали шукати тіло чоловіка, але знайти його так і не змогли. Судячи з усього, тіло чоловіка забрала течія річки.
Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)
Пізніше до пошуку тіла залучили водолазів "Міської аварійно-рятувальної служби на воді".
Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)
Тіло загиблого чоловіка вдалося знайти тільки сьогодні, 6 лютого. Його витягли на берег і передали співробітнику поліції.
Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)
Рятувальники закликають українців цінувати своє життя і не ризикувати ним. Необхідно бути обережними і не виходити на лід.
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