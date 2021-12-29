Під Дніпром у лісі потрапили в біду чоловік з 10-річним сином: дитина врятувала батька без свідомості своїм теплом

У Павлограді батько з 10-річним сином пішли в ліс, де чоловікові стало погано, і вони загубилися. Щоб допомогти батькові, який знаходився у непритомному стані та не міг самостійно пересуватись, маленький Артем ліг на нього і зігрівав теплом свого тіла. Постраждалих вдалося знайти вночі в 4 км від дороги, і, на щастя, все обійшлося благополучно.

Про це 29 грудня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення про загублених чоловіка і сина від жінки надійшло правоохоронцям вчора о 22:30. Схвильована мешканка Павлограда розповіла, що близько 13 годин тому вони пішли в ліс і досі не повернулися.

Потім, десь о шостій вечора, 10-річний Артем подзвонив мамі та розповів, що батькові стало зле, вони заблукали. Дитина уточнила, що бачила поруч підвісний місток.

Лейтенант поліції Дмитро Плендращий і старший лейтенант поліції Сергій Степаненко з групи реагування разом з кінологом і собакою о першій годині ночі знайшли хлопчика і чоловіка, коли прочісуючи ліс.

Патрульні поліцейські з кінологом знайшли чоловіка з сином у лісі вночі 29 грудня (фото: dp.npu.gov.ua)

"Щоб врятувати батька, маленький Артем, ліг на нього та намагався зігріти теплом власного тіла. Поліцейські відразу викликали швидку і надавали чоловікові домедичну допомогу. Маленькому герою наділи теплу куртку і намагалися зігріти та заспокоїти", - йдеться в публікації.

Обох також доставили до медичного закладу. Там у лікарні поліцейські потім відвідали маленького Артема і дізналися, що здоров'ю хлопчика нічого не загрожує - дитина скоро повернеться додому.

Маленькому сміливцю в лікарні патрульні передали подарунки (фото: dp.npu.gov.ua)