Під Дніпром діти потрапили в реанімацію через отруйну рослину

Під Дніпром діти з'їли насіння отруйної рослини і потрапили в лікарню з сильним отруєнням. Неповнолітніх госпіталізували у важкому стані і помістили в реанімацію.

Інцидент стався в місті Жовті Води, передає місцевий паблік "ЖВ - на пульсі" у Facebook.

Зазначається, що потерпілими є хлопчик з дівчинкою, їм 14 і 16 років.

Підлітки наїлися насіння декоративного дурману - ймовірно, через їх галюциногенний ефект. Але все вийшло зовсім інакше, і дітям стало погано, у них почалися судоми, пішла піна з рота, було запаморочення. Потім школярі втратили свідомість.

Це помітили мешканці будинку по бульвару Свободи, 52, біля якого і стався випадок.

Люди викликали "швидку допомогу", і медики відвезли підлітків, які лежали без свідомості, в лікарню у важкому стані.

Під Дніпром діти отруїлися дурманом (фото з Facebook-сторінки "ЖВ - на пульсі")

"Батьки, будь ласка, пильнуйте своїх дітей та пояснюйте стосовно небезпеки, яку несуть в собі приємні на вигляд рослини", - закликали в спільноті в мережі.

Як попереджають медики, крім галюциногенної дії, насіння дурману обростають крихітними, загнутими всередину шипами. Потрапляючи в шлунок людини, вони роздирають його ніжну слизову оболонку. Також лікарі зазначили, що нерідко галюцинації супроводжуються внутрішніми кровотечами.

Нагадаємо також, що крім дурману, обходити стороною потрібно також такі відомі отруйні рослини, як беладона, аконіт (борець), блекота чорна, болиголов плямистий. Отрута цих рослин, якщо їх проковтнути, може призвести до смерті.

Раніше ми писали про те, що деякі милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, і в Україні їх повно.