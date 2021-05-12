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Під Дніпром активізувалися отруйні павуки: вся земля в норах

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Кам'янське, Середа 12 травня 2021 14:14
Під Дніпром активізувалися отруйні павуки: вся земля в норах Фото: під Дніпром активізувалися тарантули (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпропетровській області в місті Кам'янське місцеві жителі помітили великі нори в землі. Як виявилося, їх зробили отруйні павуки.

Про це повідомляє видання "Репортер".

Так, пост про лякаючого павука з'явився в одному з міських телеграм-каналів. Анонімний користувач розмістив фотографію павука і звернувся з проханням ідентифікувати комаху, зняту недалеко від СШ№12.

"Від 12 школи (навпроти 7 лікарні) до гастрономчика, (той, що навпроти 4 спорт. школа). Вся дорога в норах. Тільки тиждень тому їх було видно добре, а зараз трава виросла і їх майже не видно", - написав місцевий житель.

Користувачі оперативно почали коментувати публікацію викладати фотографії подібних особин. Величезним павуком виявився південноросійський тарантул, його ще називають мізгір.

Під Дніпром активізувалися отруйні павуки: вся земля в норах

Під Дніпром активізувалися павуки (скріншот nashreporter.com)

Південноросійський тарантул - це великий павук, розміри його тіла можуть досягати за різними даними з інтернету від 2.5 до 5 сантиметрів, без урахування довжини лап. Забарвлений південноросійський тарантул зазвичай в сірий колір з чорними вкрапленнями, іноді забарвлення стає бурим або навіть рудуватим, досить мінливе і залежить, швидше за все, від ареалу проживання.

До слова, укус південноросійського тарантула для людини не смертельний, але дуже неприємний. Місце укусу може опухнути, також може виникнути запаморочення і нудота.

Як ми писали раніше, лікар-інфекціоніст розповіла про новий симптом коронавірусу.

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