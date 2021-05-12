Под Днепром активизировались ядовитые пауки: вся земля в норах

В Днепропетровской области в городе Каменское местные жители заметили большие норы в земле. Как оказалось, их сделали ядовитые пауки.

Так, пост о пугающем пауке появился в одном из городских телеграм-каналов. Анонимный пользователь разместил фотографию паука и обратился с просьбой идентифицировать насекомое, снятое недалеко от СШ№12.

"От 12 школы (напротив 7 больницы) до гастрономчика, (тот, что напротив 4 спорт. школы). Вся дорога в норах. Только неделю назад их было видно хорошо, а сейчас трава выросла и их почти не видно", - написал местный житель.

Пользователи оперативно начали комментировать публикацию выкладывать фотографии подобных особей. Огромным пауком оказался южнорусский тарантул, его еще называют мизгирь.

Под Днепром активизировались пауки (Скриншот nashreporter.com)

Южнорусский тарантул — это крупный паук, размеры его тела могут достигать по различным данным из интернета от 2.5 до 5 сантиметров, без учета длины лап. Окрашен южнорусский тарантул обычно в серый цвет с черными вкраплениями, иногда окраска становится бурой или даже рыжеватой, довольно изменчива и зависит, скорее всего, от ареала обитания.

К слову, укус южнорусского тарантула для человека не смертелен, но очень неприятен. Место укуса может опухнуть, также может возникнуть головокружение и тошнота.