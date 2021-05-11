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Лікар-інфекціоніст розповіла про новий симптом коронавірусу

Новость на русском → Львів, Вівторок 11 травня 2021 19:01
Лікар-інфекціоніст розповіла про новий симптом коронавірусу Колаж РБК-Україна: з'явився новий симптом у хворих коронавірусом
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області хоч і зменшилася кількість інфікованих коронавірусом, проте в лікарні і надалі потрапляють люди в середньому і важкому стані. При цьому у хворих з'явився новий симптом - це порушення в роботі шлунково-кишкового тракту.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Людмила Гринів під час брифінгу.

"Перебування в стаціонарі триває до двох тижнів, клініка захворювання є незмінною, але у частини пацієнтів спостерігаємо додаткові симптоми - порушення в роботі шлунково-кишкового тракту", - заявила Гринів.

Вона також зазначила, що в обласній інфекційній лікарні станом на 11 травня перебуває 121 пацієнт з COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні є дуже серйозна небезпека від індійського штаму. Він вражає не тільки легені і печінку, але і шлунково-кишковий тракт.

За його словами, індійські ЗМІ навіть говорять про те, що цей штам викликає сліпоту. Тому не варто розслаблятися.

Раніше Степанов говорив, що індійський штам прийде в Україну, і це реальність. Мутований вірус вже засікли в сусідніх країнах, тому його поява в Україні тільки питання часу.

Ми також писали про те, що лікар розповів, що буде з COVID-19 після травневих свят.

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