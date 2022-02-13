У Дніпрі жінка завалила сміттям кімнату в гуртожитку: як бути сусідам в таких ситуаціях

У Дніпрі мешканці гуртожитку страждають від своєї сусідки, яка забила всіляким сміттям і мотлохом свою кімнату практично до стелі, і тепер сама не може залізти всередину, тому просто спить біля дверей в загальному коридорі.

У літньої жінки Тетяни, ймовірно, "синдром Плюшкіна", при якому людина збирає масу непотрібних речей і предметів і тягне додому. Близько пів року тому у неї навіть зламалися вхідні двері, і пенсіонерці поставили нові. Але і вони вже встигли злетіти з петель, не витримавши напору мотлоху в кімнаті.

Тепер дивна мешканка прикриває дверний отвір брезентом і целофаном. Сама ж ночує поруч під стінкою.

Через забиту кімнату сміттям, що накопичується роками, в коридорах гуртожитку від заводу ДМЗ на вулиці Фабрично-Заводській, 35, утворився страшний сморід. Також люди скаржаться на масу тарганів і мух, навіть у лютому, і повну антисанітарію в приміщенні.

У пенсіонерки Тетяни в кімнаті також проживають коти просто на горі сміття - тваринам доводиться пересуватися прямо під стелею. Жінка годує їх вівсяною кашею.

Днями в Telegram-каналі "Х. Харків" з'явилося відео про цю кімнату-смітник, що було зняте сусідами.

Мешканці гуртожитку кажуть, що неодноразово зверталися із заявою до керівництва компанії керуючого "Житлосервісом", але розв'язати проблему не вдається досі.

У Дніпрі пенсіонерка перетворила в гуртожитку кімнату на смітник (фото: t.me)

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Варто звернути увагу, що пару тижнів тому в Дніпрі вже повідомлялося про подібний випадок збиральництва мотлоху і перетворення житла на смітник, але тоді йшла мова про багатоповерхівку на житловому масиві "Тополя-3".

Наприкінці січня на місцевому "34 каналі" вийшов сюжет про жінку років 50-ти, яка забила свою квартиру доверху всіляким сміттям. Той став вивалюватися з її балкона на 1-му поверсі просто на вулицю. Але Любов продовжувала тягнути коробки з мотлохом з усього району, і залишала його в тамбурі будинку.

Пізніше з'ясувалося, що в квартирі жінки помер її брат, і тіло залишалося похованим під речами два тижні - мешканці будинку фактично дихали цей період часу трупною отрутою.

Сусідка розповідала, що рятувальникам довелося "пробивали тунель між стелею і сміттям", щоб дістатися до тіла.

Як же діяти в таких ситуаціях

У міській раді тим часом зазначили, що таких квартир-смітників у Дніпрі близько 70, а самі вони юридично вирішити цю проблему не можуть.

А ось юристи розповідають, що в Україні є практика вирішення подібних ситуацій. Спочатку жителі повинні зібрати докази (відео, фото і скарги), а потім скласти акт про відмову пускати в будинок, і подати до суду.

"Якщо ситуація буде систематично повторюватися, то вже тоді потрібно підіймати питання про взагалі психічне здоров'я цієї особи. І вже органам опіки та піклування, якщо у жінки немає родичів, ініціювати розгляд справи про те, щоб визнати її недієздатною", - пояснила юрист Ірина Моргун і додала, що подібні справи в суді зазвичай тривають до 3 років.

Відео: мешканка Дніпра завалила квартиру багатоповерхівки сміттям та ігнорує скарги сусідів