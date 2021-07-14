У Дніпрі жінка стала "заручницею" в туалеті: на допомогу прийшли рятувальники

Як все було

13 липня о 13: 21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в квартирі жінка застрягла рукою між трубами і не може сама звільнитися. НП сталася на вулиці Набережна Перемога Соборного району. Про це повідомила родичка постраждалої. За викликом терміново виїхали рятувальники.

На місці НП рятувальники встановили, що літня жінка, послизнувшись впала на підлогу у ванній кімнаті і застрягла рукою між металевими водопровідними трубами.

Літня жінка розповіла, що в такому стані вона перебувала протягом декількох діб.

Фахівці ДСНС за допомогою вантажної стропи підняли жінку з підлоги., потім гідравлічним розжимом вони розтиснули металеві труби й звільнили руку постраждалої.

Постраждала направлена в лікарню

Жінку відправили до лікарні для надання медичної допомоги. Лікарі поставили їй діагноз "синдром тривалого стиснення і виснаження" і госпіталізували.

У Дніпрі врятували з туалету жінку (фото: dp.dsns.gov.ua)