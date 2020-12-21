У Дніпрі лікарі врятували жінку, у якої було уражено 95% легенів: шансів майже не було

У Дніпрі медики протягом двох тижнів рятували медсестру з Волновахи, у якій коронавірус вразив 95% легенів. Пацієнтку вже готують до виписки, хоча шансів у неї вижити було зовсім небагато.

Медсестра з Волновахи Донецької області потрапила в центральну лікарню імені Мечникова в дуже важкому стані. Жінка заразилася коронавірусом на роботі та на момент перевезення в Дніпро у неї було уражено 95% легенів, а сатурація впала до 32%. Подробиці розповіли у виданні "Суспільне".

52-річна жінка працювала медсестрою-анестезісткой і заразилася коронавірусом. Коли її стан почав погіршуватися, було прийнято рішення перевезти її в центральну лікарню імені Мечникова в Дніпро.

У неї діагностували двосторонню пневмонію й ураження 95% легенів. Медики два тижні боролися за її життя і їм вдалося "роздихати" її легені та поліпшити загальний стан пацієнтки.

"У Волноваху ми відправляли дві машини швидкої допомоги, оскільки запас кисню в кожній машині обмежений. На КТ побачили 95% ураження легень. Це катастрофічне ураження. Порятунок цієї жінки тим цінніше, що вона сама брала участь у рятуванні людей, і з часом знову повернеться і продовжить свою благу справу", - розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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