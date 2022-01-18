RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпрі лікарі дивом врятували парамедика, якого на Різдво підстрелив ворожий кулемет (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В обласній лікарні Дніпра провели складну операцію парамедику. Як відомо, його поранив ворожий кулеметник на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив нейрохірург Юрій Скребець.

Поранили на Різдво

Так, спершу в мобільному шпиталі в Покровську дістали кулю з тіла. Далі чоловіка доправили до лікарні імені Мечникова.

23-річний Михайло родом з Рівненської області. Він пішов добровольцем на схід, щоб служити як військовий парамедик. Однак, трагічний інцидент трапився на Різдво, 7 січня.

Зокрема, на позиції в районі Мар’їнки хлопець надавав медичну допомогу пораненому. А у цей час ворожий кулемет "працював" по наших бійцях з відстані 350 метрів. Тому Михайло зазнав "сліпого" кульового поранення правої підключичної ділянки.

В якому стані був хлопець

Кулю й дістали військові хірурги та відправили його на лікування в Дніпро. Там мали провести комп’ютерну томографію.

Зазначається, що стан пораненого героя був задовільним протягом тижня. Але раптом почалася артеріальна кровотеча з рани.

Миттю зібралася хірургічна бригада й зробили ангіографію. Виявилось, що був крихітний, практично непомітний рентгену, фрагмент оболонки від витягнутої раніше кулі. Цей шматок металу ушкодив одну з гілок підключичної артерії.

У Дніпрі хірурги дивом врятували парамедика (facebook.com/yurii.skrebets)

Як пройшла операція

Медики кажуть, що через розрив стінки утворилася хибна аневризма. Медики таке ще називають "бомбою уповільненої дії". Все тому, що аневризма може в будь-який момент спричинити несумісну з життям артеріальну кровотечу.

Хірурги провели надзвичайно складне втручання: виключили травматичну аневризму мікроспіралями та "заклеїли" пошкоджені стінки артерії.

Раніше ми повідомляли, що львівські хірурги зробили практично неможливу операцію чоловікові.

Також ми писали, що у Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
операция