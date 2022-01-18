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В Днепре врачи чудом спасли парамедика, которого на Рождество подстрелил вражеский пулемет (фото)

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Днепр, Вторник 18 января 2022 15:15
В Днепре врачи чудом спасли парамедика, которого на Рождество подстрелил вражеский пулемет (фото) В Днепре врачи спасли парамедика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В областной больнице Днепра провели сложную операцию парамедику. Как известно, его ранил вражеский пулеметчик на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил нейрохирург Юрий Скребец.

Ранили на Рождество

Так, сперва в мобильном госпитале в Покровске достали пулю из тела. Далее мужчину доставили в больницу имени Мечникова.

23-летний Михаил родом из Ровенской области. Он пошел добровольцем на восток, чтобы служить как военный парамедик. Однако, трагический инцидент произошел на Рождество, 7 января.

В частности, на позиции в районе Марьинки парень оказывал медицинскую помощь раненому. А в это время вражеский пулемет "работал" по нашим бойцам с расстояния 350 метров. Поэтому Михаил потерпел "слепого пулевого ранения правой подключичной участка.

В каком состоянии был парень

Пулю и достали военные хирурги и отправили его на лечение в Днепр. Там должны были провести компьютерную томографию.

Отмечается, что состояние раненого героя было удовлетворительным в течение недели. Но вдруг началось артериальное кровотечение из раны.

Мигом собралась хирургическая бригада и сделали ангиографию. Оказалось, что был крошечный, практически незаметный рентгену, фрагмент оболочки от извлеченной ранее пули. Этот кусок металла повредил одну из ветвей подключичной артерии.

В Днепре врачи чудом спасли парамедика, которого на Рождество подстрелил вражеский пулемет (фото)В Днепре врачи чудом спасли парамедика, которого на Рождество подстрелил вражеский пулемет (фото)В Днепре хирурги чудом спасли парамедика (facebook.com/yurii.skrebets)

Как прошла операция

Медики говорят, что из-за разрыва стенки образовалась ложная аневризма. Врачи еще называют "бомбой замедленного действия". Все потому, что аневризма может в любой момент вызвать несовместимое с жизнью артериальное кровотечение.

Хирурги провели чрезвычайно сложное вмешательство: исключили травматическую аневризму микроспиралями и "заклеили" поврежденные стенки артерии.

Ранее мы сообщали, что львовские хирурги сделали практически невозможную операцию мужчине.

Также мы писали, что в Харькове из-за опасной игрушки младенцу провели сложную операцию.

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