У Дніпрі водій влетів на дитячий майданчик (фото)

У Дніпрі водій вилетів на дитячий майданчик і перекинувся. Про це повідомили на сторінці "Патрульна поліція Дніпропетровської області" у Facebook.

Інцидент стався близько 10 години вечора на вулиці Уральській. На гарячу лінію патрульної поліції місцеві жителі повідомили, що на дитячому майданчику знаходиться автомобіль ВАЗ 321099. Поліцейські, які прибули на місце, виявили на дитячому майданчику не тільки автомобіль, але і його власника.

Як розповіли свідки, чоловік влетів в пісочницю і зруйнував її, а потім автомобіль перекинувся.

"Інспектори запропонували водієві огляд. Той погодився. У крові водія алкотестер показав 0,62 проміле алкоголю (при нормі 0,2 проміле). На чоловіка склали протокол за статтями "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу" і "керування в стані сп'яніння", - відзначили в прес-службі поліції.

На щастя, на момент аварії, на дитячому майданчику не було дітей, і тому ніхто не постраждав.

П'яний водій влетів на дитячий майданчик у Дніпрі (facebook.com/dnipropolice)

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