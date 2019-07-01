В Одесі авто протаранило зупинку: люди дивом врятувалися

В Одесі машина протаранила зупинку (колаж РБК-Україна)

В результаті ДТП травмовано дві людини

В Одесі автомобіль протаранив трамвайну зупинку. В результаті ДТП травми отримали дві людини. Аварія сталася 30 червня в Приморському районі Одеси. Як повідомляє УНІАН, посилаючись на очевидців, автомобіль ВАЗ в'їхав в трамвайну зупинку на 2-й станції Фонтанської дороги. Аварія сталася пізно ввечері, люди дивом вціліли.

Фото: На місце ДТП прибула швидка допомога (odessa.online)

Травми отримала молода дівчина, яка знаходилася на зупинці і пасажир, що сидів у машині. Їх забрала швидка допомога. На щастя, їх життю зараз нічого не загрожує.

Фото: В Одесі автомобіль ВАЗ в'їхав у зупинку (odessa.online)

На місце ДТП приїхала поліція і відправила водія легковика на перевірку наявності алкоголю в крові.

Фото: В Одесі автомобіль ВАЗ в'їхав у зупинку (odessa.online)

"При виконанні повороту з вулиці Канатної на проспект Гагаріна водій не впорався з керуванням, авто перекинулося на дах. Машина врізалася в огорожу трамвайної зупинки. Це, власне, і врятувало людей, які чекали на громадський транспорт", - повідомили люди, які стали свідками ДТП.

Як раніше повідомлялося, 30 липня під Києвом на Дніпровському шосе сталося ДТП за участю двох автомобілів: так, Kia влетіла в Porsche і розбилася об відбійник.

Відзначимо, що раніше у Києві сміттєвоз зіткнувся з маршруткою.