У Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілля

Як розповіли власники собаки, вони з компанією відпочивали у квартирі, і в певний момент новорічного застілля пес залишився один біля накритого різними стравами столу, вирішивши поласувати смачненьким, поки ніхто не бачить.

"Але під "смачненьким" собака вибрав пляшку коньяку, яка стояла на столі. Харві скинув його на підлогу, вигриз зубами пробку і вилакав всю пляшку міцного напою", - йдеться в публікації.

Ефект проявився відразу - лабрадор швидко сп'янів і, зі слів власників, почав "запалювати". Тоді поведінка п'яного пса потішила компанію, але наступного ранку хвостатого стало мучити жахливе похмілля.

Собаку хитало з боку в бік, на прогулянці він не зміг помочитися, оскільки не слухалися лапи, а вдома його рвало, нічого їсти Харві не міг - зовсім зник апетит.

Працівники ветлікарні провели собаці дезінтакційну інфузійну терапію, на зразок тієї, яку роблять для людей в подібних ситуаціях.

Лабрадор Харві після дегустації алкогольних напоїв потрапив до ветеринарів (фото: скріншот з відео facebook.com/vetclinicanarabochei)

Хвостатий пацієнт після такої процедури прийшов у норму, і власники забрали його додому.

Ветеринари висловили думку, що собака навряд чи захоче ще раз пристраститися до алкоголю, і пожартували, що самі тепер задумалися про відкриття в клініці нової послуги - "витверезник для тварин".

Відео з псом у ветлікарні можна подивитися за цим посиланням.

П'яного собаку "прокапали" і повернули власникам (фото: скріншот з відео facebook.com/vetclinicanarabochei)