В Днепре ветеринары спасли пса, который выпил бутылку коньяка и страдал от жуткого похмелья

Как рассказали хозяева собаки, они с компанией отдыхали в квартире, и в определенный момент новогоднего застолья пес остался один возле накрытого разными яствами стола, решив полакомиться вкусненьким, пока никто не видит.

"Но под "вкусненьким" собака выбрала бутылку коньяка, которая стояла на столе. Харви скинул его на пол, выгрыз зубами пробку и вылакал всю бутылку горячительного напитка", - говорится в публикации.

Эффект проявился сразу - лабрадор быстро опьянел и, со слов владельцев, начал "зажигать". Тогда поведение пьяного пса позабавило компанию, но на следующее утро хвостатого стало мучить жуткое похмелье.

Собаку шатало из стороны в сторону, на прогулке он не смог помочиться, так как не слушались лапы, а дома его рвало, ничего есть Харви не мог - совсем пропал аппетит.

Работники ветлечебницы провели собаке дезинтакционную инфузионную терапию, наподобие той, какую делают для людей в подобных ситуациях.

Лабрадор Харви после дегустации алкогольных напитков попал к ветеринарам (фото: скриншот с видео facebook.com/vetclinicanarabochei)

Хвостатый пациент после такой процедуры пришел в норму, и хозяева забрали его домой.

Ветеринары высказали мнение, что собака вряд ли захочет еще раз пристраститься к алкоголю, и пошутили, что сами теперь задумались об открытии в клинике новой услуги - "вытрезвитель для животных".

Видео с псом в ветлечебнице можно посмотреть по этой ссылке.

Пьяную собаку "прокапали" и вернули владельцам (фото: скриншот с видео facebook.com/vetclinicanarabochei)