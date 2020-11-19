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У Дніпрі ветеранам АТО пропонують взяти кредит на подаровані їм квартири

Дніпро, Четвер 19 листопада 2020 09:41
У Дніпрі ветеранам АТО пропонують взяти кредит на подаровані їм квартири
У Дніпрі ігнорують АТОшників (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі чиновники ігнорують прохання військових

У Дніпрі ветеранам війни на Донбасі досі не можуть надати обіцяні квартири. Черги за нерухомістю розтягнулися на роки. У сюжеті ТСН розповіли про Ігоря Анатолійовича. Колись він воював в Афганістані, а у 2015 році пішов на Донбас захищати Україну. Але коли повернувся жити виявилося ніде, а держава обіцяну житлоплощу не надала. Працювати він не може через інвалідність, отриману на фронті.

Як розповів сам Ігор, в мерію Дніпра він з дружиною не міг потрапити довгий час, а коли все ж таки достукався, на нього махнули рукою і сказали, щоб розпрощався з ілюзіями - житла зараз немає. Він 20 років стоїть у черзі на квартиру.

"Квартир немає. Ніхто нікому не повинен", - цитує Ігор чиновників.

За його словами, йому сказали, щоб ішов відпочивати і не морочив голову. Сергій з товариства ветеранів АТО розповів, що історія Ігоря - далеко не перший випадок.

"Нашому меру і його команді - ветерани - це як більмо на оці. Було виділено багато квартир на учасників АТО. Але співробітники прокуратури якимось чином отримали посвідчення учасників бойових дій. Немає прозорості та правди", - розповів Сергій.

ТСН направили запит в Дніпровську міську раду з приводу кількості виділених для військових квартир. Але відповідь так і не прийшла.

У Дніпрі військовим не видають квартири

Як ми раніше писали, в центрі Києва побили ветерана АТО, який пережив полон бойовиків.

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