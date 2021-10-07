В Одесі зграя безпритульних собак накинулась на дитину: влада міста на скарги не реагує

В Одесі на вулиці Семена Палія 5 безпритульних псів налетіли на маленького хлопчика. На допомогу дитині прибігли сусіди та охоронець, які швидко зреагували. Тому дитина сильно не постраждала.

Про це у Telegram-каналі повідомив 7 канал.

Так, інцидент стався увечері 5 жовтня. Загалом на Семена Палія, 22-А живе щонайменше 20 собак.

Чому собаки накинулись на хлопчика

На відео видно, що хлопчик присів, аби погладити собаку. Однак, до нього підійшла ціла зграя псів і накинулась на нього.

Крики хлопчика почули сусіди. Вони разом з охоронцем розігнали собак і врятували дитину. Однак, хлопчика все-таки встиг вкусити один пес. У дитини є рана на лівій сідниці. Батьки хлопчика негайно відвезли його до лікарні й там йому зробили щеплення від правця.

За словами мешканців будинку, безпритульних псів насправді близько двадцяти. Вони поселилися у дворі з часів, коли будинки ще будували.

Мати потерпілого й інші місцеві вже звертались до місцевої влади, щоб вона вирішила проблему. Однак там на скарги не реагують.