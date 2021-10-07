ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Одесі зграя безпритульних собак накинулась на дитину: влада міста на скарги не реагує

Новость на русском →
Одеса, Четвер 07 жовтня 2021 15:20
В Одесі зграя безпритульних собак накинулась на дитину: влада міста на скарги не реагує Зграя собак напала на хлопчика в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі на вулиці Семена Палія 5 безпритульних псів налетіли на маленького хлопчика. На допомогу дитині прибігли сусіди та охоронець, які швидко зреагували. Тому дитина сильно не постраждала.

Про це у Telegram-каналі повідомив 7 канал.

Так, інцидент стався увечері 5 жовтня. Загалом на Семена Палія, 22-А живе щонайменше 20 собак.

Чому собаки накинулись на хлопчика

На відео видно, що хлопчик присів, аби погладити собаку. Однак, до нього підійшла ціла зграя псів і накинулась на нього.

Крики хлопчика почули сусіди. Вони разом з охоронцем розігнали собак і врятували дитину. Однак, хлопчика все-таки встиг вкусити один пес. У дитини є рана на лівій сідниці. Батьки хлопчика негайно відвезли його до лікарні й там йому зробили щеплення від правця.

За словами мешканців будинку, безпритульних псів насправді близько двадцяти. Вони поселилися у дворі з часів, коли будинки ще будували.

Мати потерпілого й інші місцеві вже звертались до місцевої влади, щоб вона вирішила проблему. Однак там на скарги не реагують.

Раніше ми повідомляли, що у Києві бійцівський пес роздер кішку. Тому тепер мешканці мікрорайону бояться за свої життя.

Також ми писали, що у Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою.

Читайте РБК-Україна в Google News
собака
LITE
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 7 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела