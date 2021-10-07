У Білій Церкві підлітки врятували кошенят, яких викинули у смітник: "матюклива, але правильна молодь"
Підлітки у смітнику знайшли кошенят (колаж РБК-Україна)
У Білій Церкві двоє підлітків під час нічних гулянь знайшли на смітнику новонароджених кошенят. Зокрема, якісь нелюди щільно замотали у целофановий пакет тварин і викинули у сміттєвий бак.
Відео порятунку опублікували в Telegram-каналі "Вартові Еспресо".
Так, підлітки не підбирали слів, описуючи побачене і тих, хто так вчинив.
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