У Білій Церкві підлітки врятували кошенят, яких викинули у смітник: "матюклива, але правильна молодь"

У Білій Церкві двоє підлітків під час нічних гулянь знайшли на смітнику новонароджених кошенят. Зокрема, якісь нелюди щільно замотали у целофановий пакет тварин і викинули у сміттєвий бак.

Підлітки розповіли, що ввечері вони почули нявчання кошеняти зі сміттєвого бака. Там вони знайшли в пакеті з-під хліба трьох новонароджених кошенят. Нелюди запхнули їх у пакет і щільно загорнули. Зокрема, якби пройшло ще трохи часу, то тварини би померли.

"Матюклива, але правильна молодь. Хлопці врятували кошенят, яких викинули в пакеті з-під хліба", - пишуть під відео.

Так, підлітки не підбирали слів, описуючи побачене і тих, хто так вчинив.

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