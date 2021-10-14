У Дніпрі стартував фестиваль ковальського мистецтва "Кoval fest"

У Дніпрі 14 жовтня на Фестивальному причалі розпочався фестиваль ковальського мистецтва "Кoval fest". Протягом трьох днів гостей чекатимуть безліч розваг, інтерактивні фотозони, конкурси, розіграші призів, квест на виживання тощо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на організаторів фестивалю.

"Щороку все більше дніпрян відвідує цей фестиваль. На додачу кожен може спробувати себе у ролі коваля. Тут будуть різні локації, організатори щороку пропонують гостям щось нове, наприклад, співпрацю ковалів та активних містян", - сказав начальник управління культури Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Цього року головна тема "Кoval fest" - постапокаліпсис.

"Ми хочемо привернути увагу людей до того, що трапляється у світі. А також хочемо наштовхнути гостей фестивалю на позитив та добро. Запрошуємо 15 жовтня на відкриття головної скульптури - триметрового металевого сокола, що символізує назву одного із житломасивів Дніпра", - наголосив організатор та учасник Коваль Талісман.

Після завершення фестивалю сокола встановлять на Бульварі Слави, 40. На фестивальному майданчику кожен митець проведе власні майстер-класи: це і традиційне литво у землю, і створення унікальної зброї з дамаської сталі, вироби з титану, унікальні скульптури з металобрухту.

"Ще бажаючі зможуть взяти участь у створенні найдовшого у країні металевого ланцюга", - запросила дніпрян президентка ГО "Національна спілка митців з художнього металу" Тетяна Тицька.

Коваль Олександр Шапошник приїхав з учнями до Дніпра з Бердянська: "Дуже цінний фестиваль для моїх вихованців, адже тут вони можуть поспілкуватися з іншими ковалями, подивитися техніку виконання, бо у кожного вона унікальна. Тут є неймовірні витвори мистецтва. А ми привезли декілька великих скульптур. Для відвідувачів - майстер-класи з виготовлення сердечок, котиків, рибок".

Дніпрянка Інга розповіла, що прийшла сюди з подругою, а вона на свята завітала до Дніпра з Одеси.

"Неймовірні емоції, бо тут ми побачили унікальні роботи з металобрухту. Ми вже сфотографувалися біля птаха, зробленого зі старих столових приборів. Кожного запрошую насолодитися цією красою", - поділилася вона.