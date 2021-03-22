У Дніпрі за допогою інспекції з питань благоустрою вирішують проблему гулу в місті

У Дніпрі родина майже три роки потерпала від гулу трансформатора. Щоб розв'язувати проблему - вони викликали інспекцію з питань благоустрою, щоб та за допомогою спеціального пристрою визначила чи відповідає нормам рівень шуму.
Про це розповів голова родини Руслан Попеско, передають місцеві ЗМІ.
"Якщо вдень можна його не чути, то вночі неможливо спати. Трансформатор стоїть біля вікна спальні, і звуки чутно навіть через зачинене вікно. Після нашої заявки на гарячу лінію міської ради інспектори приїхали швидко", - заявив Попеско.
Пристрій через зачинене вікно визначив, що рівень шуму становить 42 дБ. Допустимі норми шуму: у житлових приміщеннях з 08:00 до 22:00 - 40 дБ, а в інший час - 30 дБ.
За словами спеціалістка обласного лабораторного центру МОЗ України Валентини Антонюк, подібне перевищення може негативно вплинути на людину.
"Такий шум може впливати на здоров’я людини: викликає нервові захворювання, навіть проблеми із серцем. А пристрій, який визначив рівень шуму в цьому домі, ми надамо на перевірку, щоб оформили відповідний протокол", - зазначає вона.
Документ, який засвідчує високий рівень шуму в будинку, робитиметься три дні.
"Потім дані про порушення інспекція передасть до поліції. Тільки правоохоронці можуть скласти протокол про адміністративне порушення та передати власнику, який встановлював трансформатор", - розповів головний спеціаліст відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Штаній.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі завершився ремонт вулиці Яворницького. Оновлення дозволило позбавитися багатьох проблем, що були - від хаотичного паркування до упорядкування роботи місцевих магазинів.