У Дніпрі за допогою інспекції з питань благоустрою вирішують проблему гулу в місті

"Якщо вдень можна його не чути, то вночі неможливо спати. Трансформатор стоїть біля вікна спальні, і звуки чутно навіть через зачинене вікно. Після нашої заявки на гарячу лінію міської ради інспектори приїхали швидко", - заявив Попеско.

Пристрій через зачинене вікно визначив, що рівень шуму становить 42 дБ. Допустимі норми шуму: у житлових приміщеннях з 08:00 до 22:00 - 40 дБ, а в інший час - 30 дБ.

За словами спеціалістка обласного лабораторного центру МОЗ України Валентини Антонюк, подібне перевищення може негативно вплинути на людину.

"Такий шум може впливати на здоров’я людини: викликає нервові захворювання, навіть проблеми із серцем. А пристрій, який визначив рівень шуму в цьому домі, ми надамо на перевірку, щоб оформили відповідний протокол", - зазначає вона.

Документ, який засвідчує високий рівень шуму в будинку, робитиметься три дні.

"Потім дані про порушення інспекція передасть до поліції. Тільки правоохоронці можуть скласти протокол про адміністративне порушення та передати власнику, який встановлював трансформатор", - розповів головний спеціаліст відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Штаній.