Філатов: крок за кроком Дніпро ставатиме зручнішим та комфортнішим 

Фото: вулиця Яворницького після ремонту (прес-служба)

У Дніпрі завершився ремонт вулиці Яворницького. Оновлення дозволило позбавитися багатьох проблем, що були - від хаотичного паркування до упорядкування роботи місцевих магазинів.

Про це повідомляє прес-служба міського голови Дніпра.

Як зазначає прес-служба, в рамках капітального ремонту Яворницького відбулася й зміна концепту вулиці. Тепер перевага надається пішоходам.

Під час реконструкції використовували сучасні та якісні матеріали. Зокрема, врахували проблему зношених підземних комунікацій - їх замінили на нові.

Для заміни покриття вулиці використали гранітні та бетонні плити, колоту бруківку та кам'яну крихту. Тут також встановили лави, лежаки, дитячі гірки і гойдалки.

Також на Яворницького висадили дуби, котрі вирощували у спеціальних розплідниках саме для міського середовища, а також понад 6 тис. кущів.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Дніпро і надалі крок за кроком ставатиме зручнішим та комфортнішим, адже у великому промисловому мегаполісі такі острівці для відпочинку надзвичайно важливі.

"Ми і надалі будемо створювати більше можливостей пішоходам вільно користуватися центром нашого прекрасного міста. Ця вулиця стала комфортною для людей", - сказав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі завершують капітальний ремонт Лівобережного управління соціального захисту.