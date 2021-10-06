У Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників: конфлікт потрапив на відео

Чому виник скандал

Так, інцидент стався 4 жовтня.

Зокрема, водій сміттєвоза нібито сказав працівникам, що вони мали здати сміття на утилізацію, а не створювати стихійне звалище посеред вулиці.

Інцидент виник, коли автомобіль компанії "Екологія-Д" забирав сміття з контейнерів. Однак, після зауваження з водієм почали сваритися та вимагати, щоб він викликав керівника.

Окрім того, потім зловмисники почали кидатися з палицями та погрожувати пістолетом. На щастя, жодного пострілу вони не здійснили, тому все обійшлося без поранень.

Як закінчився цей конфлікт наразі невідомо.

У Дніпрі збирачі сміття влаштували конфлікт (facebook.com/Березівка)