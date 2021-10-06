В Днепре сборщики мусора с пистолетом напали на коммунальщиков: конфликт попал на видео

В Днепре частные сборщики мусора напали на работников компании, которая занимается вывозом бытовых отходов. В частности, во время скандала они кричали и угрожали пистолетом.
Об этом сообщили в Facebook-сообществу "Березановка - мой райончик".
Так, инцидент произошел 4 октября.
В частности, водитель мусоровоза якобы сказал работникам, что они должны были сдать мусор на утилизацию, а не создавать стихийную свалку посреди улицы.
Инцидент возник, когда автомобиль компании "Экология-Д" забирал мусор из контейнеров. Однако, после замечания с водителем начали ссориться и требовать, чтобы он вызвал руководителя.
Кроме того, затем злоумышленники начали бросаться с палками и угрожать пистолетом. К счастью, ни одного выстрела они не произвели, поэтому все обошлось без ранений.
Как закончился этот конфликт пока неизвестно.
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