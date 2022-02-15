У Дніпрі батьки з дітьми гуляли по льоду, що тане: шокуюче відео
У Дніпрі батьки з дітьми гуляють по льоду, що тане. І це незважаючи на плюсову температуру.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Риа-Мелитополь",
Інцидент стався в парку "Прибережний", 15 лютого.
На відео видно, як дорослі та діти ходять по льоду.
"Щороку дорослі та діти провалюються під лід і тонуть. Але все одно чомусь люди думають, виходячи на тонкий лід: "Зі мною такого не станеться", – йдеться у повідомленні.
До того ж у таку погоду лід скріплений вечірнім або нічним холодом, що здатний витримувати невелике навантаження. Однак, вдень лід швидко нагрівається від талої води та стає пористим і дуже слабким.
Додамо, що головною умовою безпечного перебування людини на льоду є відповідність товщини льоду та навантаження, яке додається до нього:
- безпечна товща льоду для однієї людини має становити не менше 7 см;
- безпечна товща льоду для спорудження катка - 12 см і більше;
- безпечна товща льоду для спорудження пішої переправи - 15 см і більше.
Також важливо пам'ятати, що заборонено:
- заходити на лід далеко від берега, ходити самому по льоду, а також збиратися на льоду великими групами;
- з'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на лід;
- розпалювати на льоду багаття;
- виходити на тонкий лід, бігати й стрибати по тонкій кризі;
- ходити біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини й розриви льоду;
- виходити на лід у темний час доби.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу: один потонув.
Також ми писали, що у Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися.