Українцям "втюхували" прилади для "зниження" плати за електрику (відео)

Саморобні девайси і технічні засоби для лічильників жителі Дніпра поширювали через вебсайти, на яких вели торгівлю і приймали замовлення від покупців.

"Клієнтам пропонували виготовлення та встановлення різних саморобних технічних засобів для зменшення реальних показників споживання електроенергії", - йдеться в публікації.

Кіберполіція в Дніпрі викрила зловмисників, які втручалися в програмне забезпечення електролічильників (фото: cyberpolice.gov.ua)

Правоохоронці провели 11 обшуків за адресами проживання п'ятьох фігурантів, в офісах, складських приміщеннях та в їхніх автомобілях.

За результатами вилучено комп'ютерну техніку, банківські та SIM-карти, а також близько тисячі різних приладів для втручання в роботу лічильників.

Технічні засоби для лічильників дозволяли споживачам "зменшити" плату за електрику (фото: cyberpolice.gov.ua)

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК.

Тепер ділкам загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

Відео: у Дніпрі "технарі" продавали прилади для електролічильників, які дозволяли знизити плату за світло