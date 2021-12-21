Українцям "втюхували" прилади для "зниження" плати за електрику (відео)

У Дніпрі "умільці" виготовляли та продавали в інтернеті спеціальні прилади та програмно-апаратні комплекси, які дозволяли коригувати роботу ПЗ електролічильників, знижуючи реальні показання, і відповідно зменшували плату за світло.
Про це 21 грудня передали в прес-службі Кіберполіції.
Саморобні девайси і технічні засоби для лічильників жителі Дніпра поширювали через вебсайти, на яких вели торгівлю і приймали замовлення від покупців.
"Клієнтам пропонували виготовлення та встановлення різних саморобних технічних засобів для зменшення реальних показників споживання електроенергії", - йдеться в публікації.
Кіберполіція в Дніпрі викрила зловмисників, які втручалися в програмне забезпечення електролічильників (фото: cyberpolice.gov.ua)
Правоохоронці провели 11 обшуків за адресами проживання п'ятьох фігурантів, в офісах, складських приміщеннях та в їхніх автомобілях.
За результатами вилучено комп'ютерну техніку, банківські та SIM-карти, а також близько тисячі різних приладів для втручання в роботу лічильників.
Технічні засоби для лічильників дозволяли споживачам "зменшити" плату за електрику (фото: cyberpolice.gov.ua)
Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК.
Тепер ділкам загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.
Відео: у Дніпрі "технарі" продавали прилади для електролічильників, які дозволяли знизити плату за світло
Раніше ми розповідали, що за установку магнітів на лічильники українцям загрожують "космічні" штрафи.
Нагадаємо, нещодавно в Нацбанку України дали прогноз, згідно з яким тарифи на електроенергію підвищуватимуться на 20-25% щорічно.