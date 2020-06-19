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Українську журналістку жорстко побили у магазині: знімала сюжет про порушення карантину

STYLERЖиття    19.06.2020 - 13:33
Українську журналістку жорстко побили у магазині: знімала сюжет про порушення карантину
У Дніпрі в магазині побили журналістку (колаж РБК-Україна)

На журналістку напала власниця магазину і забрала в неї телефон

У Дніпрі в продуктовому магазині стався кричущий випадок. Там напали на журналістку каналу "Відкритий" Христину Малікову. Справа в тому, що в торговій точці продавці були без масок, а кондитерські вироби лежали на прилавку неприкритими.

Коли журналістка почала знімати ситуацію в магазині на телефон, підлетіла до неї власниця і почала силою забирати у неї телефон і виштовхувати з приміщення. До речі, на вході висить оголошення, що без масок не можна заходити, але продавці самі ігнорують це правило.

Як повідомляє канал "Відкритий", інцидент стався в магазині "Асорті" в центрі міста на вулиці Старокозацькій.

Директор магазину забрала у журналістки смартфон, а відео з нього видалила. Керівництво каналу звернулося в поліцію, через те, що до Христини Малікової застосували фізичну силу. Правоохоронні органи склали протокол.

На кадрах видно, як неадекватна власниця магазину кричить, що журналісти не мають права нічого знімати, вона кидається з кулаками на всіх і голосно виражається.

У магазині Дніпра напали на журналістку (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, на Закарпатті, у відділку поліції побили дівчину.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України журналистыпобиття
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