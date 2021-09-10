У Дніпрі пройде нон-стоп фестиваль електромузики та мистецьких видовищ

Музику доповнюватимуть спеціально розроблені командою техніків світлові артінсталяції. Фестиваль вдалося організувати завдяки гранту міської програми "Культурна столиця".

На заході будуть музиканти, які створюють електронну експериментальну та техномузику. Це саме ті диджеї, які зараз активно розвиваються і випускають нові треки. Близько 30 відсотків з цих музикантів - резиденти митцівні "Модуль".

Фест проведуть у незвичній локації - на території покинутого зоопарку на Монастирському острові. Тварин тут немає з 2017 року, відколи було прийнято рішення ліквідувати заклад через несприятливі умови для них. Деяких звірів вивезли в реабілітаційні центри, наприклад ведмідь зараз живе в Карпатах.

Закинуту величезну територію з видом на Дніпро ретельно розчистили й облаштували для фестивалю. Усередині будівлі з'явився танцмайданчик, а на території зоопарку - зручні зони відпочинку з барами й пуфами.

"Локація добре вписується в концепцію фестивалю. Рейв-музика має сприяти тому, щоб людина на деякий час звільнилася від своїх стереотипів та проблем і побула справжньою, рухаючись в такт музиці. До того ж ми хочемо привернути увагу до тієї проблеми, що величезна територія в зеленій зоні наразі пустує", - пояснює ідею співорганізатор заходу і співзасновник "Модулю" Євген Гончаров.

Сцени

Всередині будівлі облаштували сцену "Дім", на даху ведмежого вольєру - сцену "Клітка, а просто неба звели головну сцену "Театр" і з потужним звуком.

Саме з цих сцен впродовж двох днів та ночей лунатимуть експериментальні біти техномузики та інших споріднених електронних жанрів, які створять найкращі продюсери та диджеї з усієї країни. Це все - результати тижнів кропіткої роботи, яку проробила команда митцівні.

Модуль

Арт-простір для івентів, репетиційна база, школа диджеїнгу, музичний лейбл, 2 студії звукозапису і магазин вінілу - це все поєднує в собі митцівня "Модуль". А нещодавно тут з'явилася ще і веганська фалафельна. Для багатьох музикантів "Модуль" - це одна з причин залишитися в Дніпрі, а не переїжджати до Київа.

За 5 років розвитку андеграундний клуб перетворився на живу спільноту відвідувачів,музикантів-резидентів і волонтерів, які беруть безпосередню участь у розвитку музичної культури.

Лейбл "Dnipropop" з'явився рік тому, під час карантину. Тоді було заборонено проводити масові заходи, а отже, працівники закладу не могли проводити вечірки і займатися творчістю, як раніше. Проєкт подали на програму краудфандингу. Багато містян матеріально підтримали ідею музичного лейблу, й у митцівні почати випускати власну музику на вінілі. Платівки можна придбати тут.

"Модулю" фактично вдалося створити справжню музичну екосистему, де можна пройти шлях від навчання до запису своєї музики та випуску треків на вінілових платівках. Тобто тут музикантам допомагають і зі створенням музики, і з записом, і з реалізацією.

"Ми це робимо, щоб люди в усій країні та світі могли почути наших артистів та ознайомитися з їхньою творчістю", - каже Євген Гончаров.

У митцівні багато планів. Незабаром вона почне функціонувати ще і як букінг-агенство. Тобто музиканти зможуть їздити на виступи в інші міста йі країни.

"Ми й раніше підтримували дніпровських музикантів, що розвивають електронну музику. Зокрема група DZ'OB отримувала гранти на запис альбомів. Знаходили можливість і підтримувати "Модуль". Тому що культура - це багатогранне поняття, і в Дніпрі представники всіх мистецьких напрямків рівні, всі є громадянами "Культурної столиці". Можливо, не всім членам худради через естетичні вподобання така експериментальна музика близька, але ж ми бачимо, що вона затребувана у молоді. Це сучасне мистецтво, і треба старатися зрозуміти його - треба старатися бути сучасними. Зрештою, це творчий пошук, а ми в Дніпрі підтримуємо усі творчі пошуки. Тим паче, що фестиваль проходитиме на території колишнього зоопарку, а це нове освоєння простору, надання йому нового сенсу. Це тренд у сучасному світі, а "Культурна столиця" підтримує тренди. Крім того, у рамках заявки Дніпра на грант "Велика культурна столиця" від Українського культурного фонду ми розвиватимемо цю тему - запропонуємо містянам спеціальний проект", - розповів очільник Художньої ради при міському голові

Григорій Гельфер.