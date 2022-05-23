У Дніпрі продавали "сепарські" футболки: деталі скандала (відео)

Випадок стався в магазині на вулиці Академіка Образцова в Індустріальному районі. Зазначимо, що футболка з некоректною картою знаходилася серед іншої продукції з патріотичною тематикою, і повісили її прямо біля вітрини.

Відвідувачі поскаржилися адміністрації магазину і вимагали пояснень.

Футболку "без Криму" відразу прибрали, і незабаром представник бутіка записала відеозвернення, в якому перепросила за таку помилку.

Вона розповіла, що магазин дав замовлення на патріотичні футболки, і отримав товар з Туреччини. У поставці серед іншої продукції виявився неприємний "сюрприз" - зображення не цілісної карти нашої країни.

"Я дико вибачаюся за цю помилку, яку я недогледіла. Більше подібного не повториться. Слава Україні, ми дуже любимо цю країну. І слава нашим ЗСУ, які нас бережуть" - сказала на камеру представник магазину.

Відео: у магазині Дніпра вибачилися за продаж футболки з принтом України без Криму

У Дніпрі в магазині одягу знайшли футболку з принтом України без Криму (фото: dnpr.com.ua)