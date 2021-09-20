У Дніпрі посеред річки з'явився острів: екокатастрофа?

Небезпека чи диво?

Доктор біологічних наук Григорій Шматков повідомив, що створення острова є ознакою небезпеки. До таких змін призвели люди і їх безвідповідальність, оскільки поряд з новим острівцем - стоки міської дощової каналізації.

Це стимулює поширення рослин, які закріплюються на дні і доростають до самої поверхні. На утворення таких островів впливають каналізаційні викиди, в яких міститься глина. Це реально небезпечно.

Еколог вважає, що острівець треба ліквідувати якомога швидше.

В обласному водному господарстві журналістам повідомили, що грошей на це не виділяють. І спочатку потрібно офіційно довести, що ця ділянка може бути небезпечною.

У міськраді ж повідомили, що проблеми річки абсолютно не належать до їх компетенції. Тому поки, острів залишається в акваторії Дніпра.

У Дніпрі з'явився Острів (фото: 11tv.dp.ua)