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У Дніпрі маленький хлопчик прийшов уночі до супермаркету, щоб купити собі машинку (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі 3-річний хлопчик прийшов сам до супермаркету, щоб купити іграшку. Патрульні розшукали батьків та передали їм дитину.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Так, інцидент стався вчора, 2 листопада у ввечері. Зокрема, до одного з супермаркетів міста зайшов маленький хлопчик без нагляду дорослих.

У поліцію заявили охоронці закладу. Зазначається, що охоронці поспілкувались із хлопчиком і з'ясували, що поки мама вийшла з дому, а дідусь заснув, той вдягнувся, взяв кишенькові гроші та вирішив піти в магазин, адже дуже хотів купити нову машинку.

Патрульні відвезли хлопчика додому, але двері квартири відчинив здивований дідусь, який навіть не помітив, що внука немає вдома. Також згодом прийшла мама, якій передали дитину.

Окрім того, правоохоронці з мамою та дідусем провели профілактичну бесіду.

У Дніпрі хлопчик вночі пішов до супермаркету (facebook.com/dnipropolice)

Раніше ми повідомляли, що у Кіровоградській області в ДТП загинули діти-спортсмени.

Також нещодавно ми повідомляли, що у Запоріжжі хлопчик-сирота знаходився в лікарні без догляду.

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