У Дніпрі нелюд розстріляв кота з гвинтівки: заважав на городі

У Дніпрі чоловік розстріляв кота з гвинтівки (Колаж РБК-Україна)

Домашній кіт став жертвою неадекватної людини зі зброєю

У Дніпрі чоловік розстріляв з рушниці сусідського кота за те, що той гуляв в його городі. Тварину ледве вдалося врятувати, і вона отримала на пам'ять про людську жорстокість величезний шрам від кулі.

Як розповіла господиня кота Касьяна, дівчина на ім'я Яна, на своїй сторінці в Instagram, інцидент стався в приватному секторі в районі Деєвки. Вона повідомила, що Кася дуже цікавий кіт і як усі коти, дуже любить досліджувати місцевість.

"Звичайний день. У дворі будинку ми спостерігали, як наш кіт гуляє по городу сусіда. Через 5 хвилин ми почули 4 постріли зі зброї. Підійшли до паркану, який огороджує наш ділянку і сусіда і жахнулися! Наш кіт сидів закривавлений з кульовим пораненням і просив про допомогу. Ми витягли його звідти та повезли в клініку", - написала дівчина.

У ветеринарній клініці коту зробили рентген і написали у висновку, що тварину доставлено з пораненням від пневматичної гвинтівки, у нього кров в черевній порожнині, розрив печінки, забій лівої нирки. Як зазначили ветеринари, незрозуміло, як кіт зміг взагалі вижити. Кілька годин вони боролися за його життя, але кулю дістати не змогли.

"Касьян живий і зараз йому належить реабілітація. Заяву в поліцію ми подали, але відразу виникає питання – чи зможуть покарати цього нелюда?" – написала господиня кота і додала, що у них є свідки події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чорнобилі застрелили тварину з Червоної книги.

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