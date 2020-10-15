У Чорнобилі застрелили тварину з Червоної книги: українці в гніві

У Чорнобилі вбили тварину з Червоної книги (колаж РБК-Україна)

Браконьєр влаштував собі "сафарі" в Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильській зоні відчуження вбили лося, хоча ця благородна тварина внесена до Червоної книги України ще з 2017-го. Браконьєра вже затримали прикордонники, і його притягнули до адміністративної відповідальності.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 248 КК "Незаконне полювання". Про це 15 жовтня передали в прес-службі Держприкордонслужби України.

Порушник пробрався у Чорнобильський заповідник без документів, де вистежив та підстрелив лося.

Зловмисника помітили правоохоронці з відділу "Іванків" Житомирського загону разом зі співробітниками Національної поліції - коли здійснювали огляд на прикордонному човні UMS-600 на береговій відмілині в межах Чорнобильської зони.

У чоловіка з собою було рушницю марки "ІЖ-54" 12 калібру. При огляді місцевості біля місця затримання правоохоронці також виявили тушу вбитого парнокопитного.

Як виявилося, браконьєр є жителем Києва, чоловіку 47 років.

Крім адміністративного правопорушення за проникнення в Чорнобильську зону, мисливцю на лосів також світить кримінальна відповідальність.

В Чорнобильській зоні браконьєр застрелив лося (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, що популяція лося в Україні різко скоротилася, тому тварину занесли до Червоної книги, а в лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни строком на 25 років.

Нинішнє полювання на лося дуже розлютило користувач мережі. України обурюються діями браконьєра-"сталкера", а також закликають покарати зловмисника по всій строгості.

От мерзотник!

Яка адміністративна?! Браконьєра, який порушив заповідний режим, затриманий зі зброєю. В'язниця без питань!

Ось зараза, змусити купити живих 10 шт

А чому його не пришили там же? Ніхто не знайшов би

Молодці, що зловили, нехай покарають по повній!

Раніше повідомлялося, що у Києві насмерть збили лося, який жив у лісопосадках і нерідко з'являвся на відео в соцмережах.

Нагадаємо, що нещодавно у Чорнобильській зоні помітили бурих ведмедів - клишоногих не бачили до цього в тих краях більше ніж 100 років.