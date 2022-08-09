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У Дніпрі відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ: що сказали у РАЦСі

Військовому відмовили укладати шлюб з громадянкою РФ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі боєць Збройних сил України не зміг оформити офіційно стосунки. Річ у тому, що його кохана громадянка Російської Федерації.

Про це розповів Дніпровський журналіст Валерій Гарагуц у Facebook.

Зазначається, що жінка народилася в Москві, але вийшла заміж за жителя Дніпра. Однак, через якийсь час вони розлучилися.

Громадянка РФ залишилася жити в Дніпрі, але при цьому у неї була посвідка на постійне проживання в Україні.

Згодом після розлучення жінка почала зустрічатися з хлопцем, який служив у ЗСУ з 2014 року. У нього з'явилася можливість приїхати й пара вирішила оформити стосунки, але в РАЦСі їм відмовили.

"У країні воєнний стан і будь-які послуги громадянам з країни агресора не надаються, тому громадянину України у вільному виборі дружини було відмовлено. Виїхати в іншу країну для укладення шлюбу не можуть, до того ж наречений служить в ЗСУ. Звернутися до суду було б хорошим варіантом, але наречений на війні, а наречена - громадянка Росії", - йдеться в повідомленні.

Також журналіст нагадав, що стаття 51 Конституції України говорить, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

До того ж закон України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства передбачає, що іноземці та особи без громадянства на території України користуються такими правами і свободами, як і громадяни України.

У коментарях користувачі запропонували варіанти вирішення проблеми. Вони пишуть, щоб молодята спробували варіант одруження командиром військовослужбовця.

  • Їх має право одружити командир;
  • У нашому місті є теж така пара. Жінка порвала свій паспорт РФ в перші дні війни. Їх одружили;
  • Хай отримають офіційну відмову, чому громадянин України не має права одружитися.

Раніше ми повідомляли, що британець вирішив одружиться з українкою-біженкою, через яку пішов з сім'ї.

Також ми писали про історії захисників, які одружилися на Азовсталі.

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