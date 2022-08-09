У Дніпрі відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ: що сказали у РАЦСі

Зазначається, що жінка народилася в Москві, але вийшла заміж за жителя Дніпра. Однак, через якийсь час вони розлучилися.

Громадянка РФ залишилася жити в Дніпрі, але при цьому у неї була посвідка на постійне проживання в Україні.

Згодом після розлучення жінка почала зустрічатися з хлопцем, який служив у ЗСУ з 2014 року. У нього з'явилася можливість приїхати й пара вирішила оформити стосунки, але в РАЦСі їм відмовили.

"У країні воєнний стан і будь-які послуги громадянам з країни агресора не надаються, тому громадянину України у вільному виборі дружини було відмовлено. Виїхати в іншу країну для укладення шлюбу не можуть, до того ж наречений служить в ЗСУ. Звернутися до суду було б хорошим варіантом, але наречений на війні, а наречена - громадянка Росії", - йдеться в повідомленні.

Також журналіст нагадав, що стаття 51 Конституції України говорить, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

До того ж закон України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства передбачає, що іноземці та особи без громадянства на території України користуються такими правами і свободами, як і громадяни України.

У коментарях користувачі запропонували варіанти вирішення проблеми. Вони пишуть, щоб молодята спробували варіант одруження командиром військовослужбовця.