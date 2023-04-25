С Днем дочери! Нежные красивые поздравления в милый праздник

Международный день дочери отмечают 25 апреля, и в этот сравнительно молодой праздник родители стараются уделить своим дочуркам, маленьким и уже взрослым, еще больше внимания, подарить милый презент или нежными словами выказать теплые эмоции, провести больше времени вместе.

Выразить в День дочери лучшие пожелания и "побаловать" знаками заботы и внимания родителям помогут красивые тематические открытки и нежные слова в поздравлениях, что мы собрали в материале ниже.

Поздравления с Днем дочери в открытках, стихах и прозе

С Днем дочери любимой поздравляю!

Пускай мечты все сбудутся смелей,

Восторг в душе пускай не угасает,

И дни проходят точно веселей.

Пускай сердечко пляшет от успехов,

И будут рядом те, кого ждала,

Глаза горят пусть красотой и смехом,

И будет жить прекрасной у тебя!

***

Дочка, милый ангелочек

Сладкий маленький комочек,

Ты расти, котенок милый,

Доброй ласковой игривой.

И всегда мы будем рядом,

Ты - малышка, я и папа.

***

***

Моя милая и прекрасная доченька, поздравляю тебя! Желаю с каждым днем распускаться, как чудесный цветок, что наслаждается яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя. Чтобы ты обязательно добивалась невероятных успехов в своем деле и любых начинаниях, покоряла новые вершины, а также получала море удовольствия от жизни.

***

Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед,

Пусть судьба подарит счастливый билет,

Пусть достанется тебе лакомый кусок,

Пусть не придется тебе затягивать поясок!

Чтоб не нуждалась ни в чем, чтоб богато жила,

Чтоб преданно мужа с работы ждала,

В День Дочери дарю тебе такие пожелания,

И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!

***

***

Желаем в День Дочери в радости купаться,

Желаем любимой доченькой всегда нам оставаться,

Желаем тонну золота и горы бриллиантов,

Богатых женихов желаем много вариантов!

И пусть каждый из них тебя боготворит,

Пусть сердце от предательства твоё не заболит,

Желаем не познать горечи разочарований,

Желаем тебе частых с удачей свиданий!

***

Все дочки большие и малые

Примите сейчас поздравление!

Пусть мамины руки усталые

Несут вам всегда утешение!

Пусть мимо идут неприятности,

И дни наступают счастливые.

Не знайте ни бед, ни усталости,

Страны нашей дочки любимые!

***

***

С Днем дочери, поздравляю тебя, милая дочурка! Желаю вечного сияния красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, и чтобы для тебя не было ничего невозможного. С праздником!

***

Дочка дорогая, с праздником тебя,

Знай, что поздравляем всем сердцем и любя,

Тебя мы очень ценим, тобою дорожим,

По дорожке жизни с тобою мы бежим.

Мы тебе желаем планки не ронять,

Быть всегда примером, жить всегда на пять,

Мы тебе желаем целей достигать,

Мечты свои, желания всегда уж исполнять.

***

***

Что пожелать тебе дочурка в этот день?

Чтоб не ложилась на тебя печали тень,

Чтобы невзгоды, огорченья обходили стороной,

Чтоб твои дети и семья всегда были с тобой!

Чтоб утром подавали чай в постель,

Чтоб на душе твоей не бушевала метель,

Чтоб на курорте летом ты загорала,

Чтобы для счастья в жизни тебе всего хватало!

***

Милая, родная доченька, поздравляю тебя с твоим, и моим праздником - Днем дочери! Ты мой лучик света, моя гордость, мое солнышко и моя душа. Я желаю тебе, чтоб в жизни ты не знала трудностей и проблем. Оставайся такой же красивой, уверенной в себе, влюбленной в эту жизнь, и чтоб твоя внутренняя звезда всегда горела очень ярко!

***

***

Хорошо, когда есть дочка,

Это каждый подтвердит.

Она весело хохочет,

Маме помогать спешит.

Эти добрые глазенки,

Звонкий серебристый смех

Златых кладов стоят стольких,

Что не сосчитать их всех.

Хорошо когда есть дочка!

Пусть не устает шалить,

Но такого ангелочка

Невозможно заменить!

***

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

***

***

В День дочери пусть самые теплые слова слышатся, объятья - согревают, а любовь - делает сильнее и счастливее. Пусть дочка каждая будет любимой и самой лучшей, не прекращает верить в себя и дарить теплые и солнечные улыбки. Поздравляю!

***

С твоим праздничком тебя, дочка!

Пусть будут румяными твои щечки,

Пусть звонко звучит твой смех,

Пусть в жизни для счастья не будет помех!

С Днем Дочки! Храни тебя Бог, красавица,

Красота твоей души пусть всем нравится,

Пусть со всех сторон ты будешь хороша,

Пусть сердце ликует и пляшет душа!

***

***