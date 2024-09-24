С Днем ангела Сергея: красивые поздравления в стихах и открытках

Приветствие своими словами

Дорогой Сергей! В день твоего Ангела желаю безграничной удачи, радостных событий и хороших сюрпризов. Пусть каждый день приносит что-то особенное, а жизнь дарит приятные сюрпризы. Крепкого здоровья, несокрушимой веры и постоянного вдохновения!

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Сергей, прими искренние поздравления! Пусть каждый твой шаг будет уверен, а каждая мечта – реальностью. Желаю счастья, которое не заканчивается, всегда рядом успеха и друзей, поддерживающих в любой ситуации. Будь сильным и успешным!

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Поздравляю тебя, Сергей! Пусть этот день подарит тебе море радости, а судьба – миллион возможностей. Пусть любые трудности исчезают на пути к твоей цели, а жизнь будет наполнена светлыми и счастливыми моментами!

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Сергей, в этот праздничный день желаю тебе хорошего настроения, новых вершин и несокрушимого духа. Пусть жизнь балует приятными событиями, а удача всегда стоит на твоей стороне. Оставайся таким же искренним и положительным!

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Сергей, поздравляю с именинами! Желаю много незабываемых мгновений, постоянной поддержки от близких и верных друзей. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, гармонией и большими достижениями!

Красивые поздравления в День ангела для Сергея (изображение: hochu.ua)

Поздравления с Днем ангела в стихах

Хай Ангел на Сергія іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

Искренние поздравления с именинами Сергея 2024 (изображение: hochu.ua)