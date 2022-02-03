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Вчені виявили на дні моря корабель першовідкривача Джеймса Кука

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Четвер 03 лютого 2022 12:45
Вчені виявили на дні моря корабель першовідкривача Джеймса Кука Вчені виявили корабель першовідкривача Джеймса Кука (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Австралійські вчені та дослідники після 22 років пошуку виявили останки легендарного судна, на якому першовідкривач Джеймс Кук здійснив першу подорож по Тихому океану в 1768-1771 роках.

Про це повідомляє видання SkyNews.

Як стверджують експерти з Австралії, вони знайшли місце затоплення легендарного судна Endeavour. Саме на цьому кораблі британський мандрівник Джеймс Кук здійснив першу подорож по Тихому океану.

Виконавчий директор Австралійського національного морського музею Кевін Самптіон розповів, що судно було виявлено після 22 років пошуків.

"Ми можемо переконливо підтвердити, що це дійсно уламки корабля Кука. Це важливий момент. Можливо, це один з найважливіших кораблів в нашій морській історії", - підкреслив Самптіон.

Вчені виявили на дні моря корабель першовідкривача Джеймса Кука

Replica of HM Bark Endeavour

На цьому судні Джеймс Кук з 1768 по 1771 рік побував у різних частинах світу, які раніше були невідомі європейцям. У тому числі – Австралію і Нову Зеландію.

У 1775 році корабель прийшов в непридатність і був проданий приватному власнику, який перейменував його в Lord Sandwich.

А в 1778 році судно було потоплено британськими військами в гавані Нью-Порт, в штаті Род-Айленд.

Пошуки затонулого корабля велися 22 роки. На двох квадратних милях вчені виявили кілька кораблів 18 століття. Вони порівнювали речі та дані про корабель Кука зі знайденими останками.

І в 500 метрах вони знайшли останки корабля, який за всіма параметрами підходить під опис Endeavour. Корабель пролежав на дні майже 250 років і від нього вціліло всього 15%.

Хто такий Джеймс Кук

Джеймс Кук - знаменитий британський мандрівник і першовідкривач, військовий моряк, картограф, капітан Королівських ВМС і член Королівського товариства. Роки життя: 1728-1779.

Він очолив три навколосвітні експедиції з дослідження Світового океану. Здійснив ряд географічних відкриттів, обстежив і завдав на карту східне узбережжя Канади, Австралію, Нову Зеландію, Західне узбережжя Північної Америки, Тихий, Індійський і Атлантичний океан.

Під час своїх морських подорожей навчився боротися з цингою у моряків. Під час третьої подорожі відкрив Гавайські острови, де його вбили місцеві жителі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Запоріжжям археологи виявили череп, якому майже 7000 років.

А також розповідали про те, що дослідники знайшли череп зі слідами хірургічної операції, якому більше ніж 2000 років.

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